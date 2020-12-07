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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В «Торонто» выявлены три случая коронавируса

22:04
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«Торонто» объявил о трех положительных тестах на COVID-19 в клубе. Имена заразивших людей не называются, информирует ESPN.

Все заразившиеся изолированы от остальной команды. Соблюдение протоколов, последующее тестирование и отслеживание контактов пока не выявили распространение вируса среди других членов клуба.

«Рэпторс» начали тренировочный лагерь в университете Сент-Лео и будут проводить домашние матчи в Тампа-Бэй, штат Флорида, временном доме команды на сезон-20/21.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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