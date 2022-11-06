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Сегодня, 15:35

В НБА судья оскорбил игрока «Далласа» во время матча

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Разыгрывающий «Далласа» Спенсер Динвидди заявил, что во время матча с «Торонто» (111:110) арбитр встречи Тони Бразерс назвал его «сукиным сыном». Инцидент произошел после нарушения игрока, в следствии которого игроку был выписан тактический фол, сообщает ESPN.

Судья встречи зафиксировал нарушение со стороны Динвидди за 47 секунд до окончания второй четверти. Игрок хотел оспорить решение арбитра, но Бразерс позволил себе оскорбление в адрес игрока. В момент конфликта рядом находились одноклубники игрока.

«Тони — уважаемый судья в лиге, у него богатый послужной список. Надо разобраться, что там случилось. Мы обсудим эту ситуацию со Спенсером. Обсудим и выясним, что там произошло. Это чувствительная тема», — заявил главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд на послематчевом интервью.

В настоящий момент «Даллас» занимает шестое место в таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведёт на домашней арене с «Бруклином» 8 ноября.

БК Даллас Маверикс
БК Торонто Рэпторз
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