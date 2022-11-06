Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:30

Тренер «Лейкерс» — об игре в защите своей команды: «Это отстой»

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о поражении своей команды в матче с «Ютой» (116:130). Основной причиной поражения по мнению тренера стала плохая игра в обороне.

«Это первая игра, в которой я почувствовал, что мы не справились с защитой. Непозволительно так играть. Мы были хороши только в нескольких непродолжительных отрезках, но общая картина, которую мы продемонстрировали в обороне — это отстой», — цитирует Хэма the Athletic.

Тренер добавил, что игроки прикладывали недостаточно усилий во время игры. Соперник мог делать все, что хотел.

«У нас была ужасная игровая дисциплина. Наши защитники просто бездействовали. В быстрых отрывах и переходных фазах оборона не дорабатывала», — добавил наставник «Лейкерс».

«Юта» занимает 3-е место в Западной конференции, «Лейкерс» — 14-е.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
Егерь получил смертельное ранение во время охоты с московским префектом
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки «Бостона» установили рекорд клуба, реализовав 27 трехочковых в одном матче
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости