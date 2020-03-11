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В НБА состоится первый матч без зрителей из-за коронавируса

22:10
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Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Бруклином» в Сан-Франциско пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сообщается в официальном Twitter «воинов». Это будет первая встреча в лиге за закрытыми дверьми.

Матч состоится завтра, 13 марта. Болельщикам возместят стоимость билетов.

Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) приняли решение разрешить доступ в раздевалки игроков исключительно игрокам и персоналу команд, ограничив доступ прессы.

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