В НБА состоится первый матч без зрителей из-за коронавируса
22:10
Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Бруклином» в Сан-Франциско пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сообщается в официальном Twitter «воинов». Это будет первая встреча в лиге за закрытыми дверьми.
Матч состоится завтра, 13 марта. Болельщикам возместят стоимость билетов.
Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) приняли решение разрешить доступ в раздевалки игроков исключительно игрокам и персоналу команд, ограничив доступ прессы.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020