В НБА состоится первый матч без зрителей из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Бруклином» в Сан-Франциско пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сообщается в официальном Twitter «воинов». Это будет первая встреча в лиге за закрытыми дверьми.

Матч состоится завтра, 13 марта. Болельщикам возместят стоимость билетов.

Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) приняли решение разрешить доступ в раздевалки игроков исключительно игрокам и персоналу команд, ограничив доступ прессы.