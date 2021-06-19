В «Клипперс» прокомментировали победу в серии с «Ютой»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал победу клуба в серии против «Юты» (4:2).

«Этот клуб был очень голоден и жаждал победы, — цитирует Лю ESPN. — У «Клипперс» было много отличных составов, но множество раз мы переживали провалы и неудачи.

После выбывания Кавая все думали, что история «Клипперс» снова повторяется. Но наша команда, наши парни не сдаются. Мы забрали победу за счет абсолютного командного усилия. Мы все здесь пытаемся выигрывать матчи и готовы на все ради победы».

«Юта» вела серию 2:0 второго раунда плей-офф НБА. Калифорнийцам все же удалось сравнять победы, а после взять еще две, даже без звездного лидера команды Кавая Ленарда, который выбыл на четвертой серии из-за травмы.