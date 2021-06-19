Ховард вступился за защитника «Сиксерс» Симмонса в ответ на его критику

Центровой «Сиксерс» Дуайт Ховард ответил критикам защитника команды Бена Симмонса по поводу его ограниченной роли в атаке.

«Все говорят о Бене, – цитирует Ховарда Fadeaway world. – Оставьте его в покое. Поддержите его лучше вместо того, чтобы только критиковать. Никто из вас не играл в НБА, ни разу.

Вы так много говорите о том, кто посвятил игре в баскетбол всю жизнь. Сидите лучше на своих задницах и занимайтесь своими делами, расслабьтесь. Я верю в тебя, Бен», – заявил Ховард.

24-летний Симонс сыграл 58 матчей, набрав в среднем 14, 3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи при 61,3% реализации штрафных.