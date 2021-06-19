Ховард вступился за защитника «Сиксерс» Симмонса в ответ на его критику
Центровой «Сиксерс» Дуайт Ховард ответил критикам защитника команды Бена Симмонса по поводу его ограниченной роли в атаке.
«Все говорят о Бене, – цитирует Ховарда Fadeaway world. – Оставьте его в покое. Поддержите его лучше вместо того, чтобы только критиковать. Никто из вас не играл в НБА, ни разу.
Вы так много говорите о том, кто посвятил игре в баскетбол всю жизнь. Сидите лучше на своих задницах и занимайтесь своими делами, расслабьтесь. Я верю в тебя, Бен», – заявил Ховард.
24-летний Симонс сыграл 58 матчей, набрав в среднем 14, 3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи при 61,3% реализации штрафных.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/dwight-howard-on-ben-simmons-leave-him-alone-aint-none-of-you-played-in-the-nba
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