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Ховард вступился за защитника «Сиксерс» Симмонса в ответ на его критику

20:01
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Центровой «Сиксерс» Дуайт Ховард ответил критикам защитника команды Бена Симмонса по поводу его ограниченной роли в атаке.

«Все говорят о Бене, – цитирует Ховарда Fadeaway world. – Оставьте его в покое. Поддержите его лучше вместо того, чтобы только критиковать. Никто из вас не играл в НБА, ни разу.

Вы так много говорите о том, кто посвятил игре в баскетбол всю жизнь. Сидите лучше на своих задницах и занимайтесь своими делами, расслабьтесь. Я верю в тебя, Бен», – заявил Ховард.

24-летний Симонс сыграл 58 матчей, набрав в среднем 14, 3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи при 61,3% реализации штрафных.

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/dwight-howard-on-ben-simmons-leave-him-alone-aint-none-of-you-played-in-the-nba

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