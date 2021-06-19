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Митчелл о вылете «Юты» из плей-офф: «Я в шоке. Всю неделю буду злиться и беситься»

09:45
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Защитник «Юты» Донован Митчелл прокомментировал поражение от «Клипперс» (119:131) в шестом матче серии второго раунда плей-офф.

«Я все еще не до конца понял, что случилось. Я все еще в шоке. Не знаю, что буду делать в ближайшую неделю. Наверное, смотреть матчи, злиться и беситься. Вылет в этом году еще больнее, чем в прошлом. Это долго будет поедать меня изнутри», — приводит журналист The Salt Lake Tribune Эрик Уолден слова Митчелла.

«Юта» вела с преимуществом в 25 очков по ходу шестого матча с «Клипперс». «Джаз» упустили такое преимущество во второй раз за 25 лет.

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