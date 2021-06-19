Митчелл о вылете «Юты» из плей-офф: «Я в шоке. Всю неделю буду злиться и беситься»

Защитник «Юты» Донован Митчелл прокомментировал поражение от «Клипперс» (119:131) в шестом матче серии второго раунда плей-офф.

«Я все еще не до конца понял, что случилось. Я все еще в шоке. Не знаю, что буду делать в ближайшую неделю. Наверное, смотреть матчи, злиться и беситься. Вылет в этом году еще больнее, чем в прошлом. Это долго будет поедать меня изнутри», — приводит журналист The Salt Lake Tribune Эрик Уолден слова Митчелла.

Donovan Mitchell: «It hasn't fully sunk in for me yet. I'm still in shock. ... I don't know what I'm going to be doing next week. Probably watching the games, mad as hell. This hurts more than last year. This is gonna eat at me for a long time.» — Eric Walden (@tribjazz) June 19, 2021

«Юта» вела с преимуществом в 25 очков по ходу шестого матча с «Клипперс». «Джаз» упустили такое преимущество во второй раз за 25 лет.