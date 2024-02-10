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«Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», Джеймс набрал 21 очко и отдал 14 передач

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома обыграли «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122.

Самыми результативными игроками встречи стали Д`Анджело Раселл («Лейкерс») и Зайон Уильямсон («Пеликанс») — по 30 очком.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко и отдал 14 передач.

«Лос-Анджелес» одержал 28-ю победу в 54 матчах и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Пеликанс» с 30 победами в 52 играх — на 6-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)

Л-А: Расселл (30), Ривз (27), Джеймс (21+14 передач), Хатимура (21), Дэвис (20)

Н-О: Уильямсон (30), Ингрэм (22), Макколлум (19)

10 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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