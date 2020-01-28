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Уникальное фото Коби Брайанта и его детской команды в Италии

21:05
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La Gazzetta dello Sport опубликовала детское фото бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Детство он провел в Италии. На фотографии он в составе детской команды. Снимок в своем Twitter разместила журналистка Хло Бересфорд.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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