Уникальное фото Коби Брайанта и его детской команды в Италии

La Gazzetta dello Sport опубликовала детское фото бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Детство он провел в Италии. На фотографии он в составе детской команды. Снимок в своем Twitter разместила журналистка Хло Бересфорд.

There's an excellent picture in @Gazzetta_it of a 12-year-old Kobe Bryant and his basketball team-mates in Reggio Emilia, Italy pic.twitter.com/bAuQaU7DDd — Chloe Beresford (@ChloeJBeresford) January 28, 2020

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.