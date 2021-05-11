Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд в истории НБА по количеству трипл-даблов.

В матче с «Атлантой» (124:125) он сделал 182-й трипл-дабл за карьеру, набрав 20 очков, 13 подборов и 21 передачу.

Уэстбрук превзошел достижение Оскара Робертсона, у которого 181 трипл-дабл.

В нынешнем сезоне 32-летний американец набирает в среднем 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи за матч.