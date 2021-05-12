«Миннесота» обыграла «Детройт», «Денвер» выиграл у «Шарлотт»
«Детройт» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА (100:119). «Пистонз» потерпели третье поражение кряду.
В другой встрече «Денвер» выиграл у «Шарлотт» (117:112).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Миннесота» — 100:119 (20:30, 20:32, 25:24, 35:33)
Д: Ли (22), Бей (21), Хэйс (13), Думбуя (12).
М: Таунс (28), Эдвардс (22), Рубио (19), Расселл (15 + 10 передач).
«Шарлотт» — «Денвер» — 112:117 (26:38, 34:25, 26:28, 26:26)
Ш: Грэм (31), Розир (21), Зеллер (15 + 10 подборов), Макдэниэлс (15).
Д: Портер (30), Йокич (30 + 11 подборов), Гордон (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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