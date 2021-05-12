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«Миннесота» обыграла «Детройт», «Денвер» выиграл у «Шарлотт»

04:38

«Детройт» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА (100:119). «Пистонз» потерпели третье поражение кряду.

В другой встрече «Денвер» выиграл у «Шарлотт» (117:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 100:119 (20:30, 20:32, 25:24, 35:33)

Д: Ли (22), Бей (21), Хэйс (13), Думбуя (12).

М: Таунс (28), Эдвардс (22), Рубио (19), Расселл (15 + 10 передач).

«Шарлотт» — «Денвер» — 112:117 (26:38, 34:25, 26:28, 26:26)

Ш: Грэм (31), Розир (21), Зеллер (15 + 10 подборов), Макдэниэлс (15).

Д: Портер (30), Йокич (30 + 11 подборов), Гордон (17).

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