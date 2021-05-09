Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов в НБА
06:44
Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА.
В матче регулярного чемпионата против «Индианы» (133:132 ОТ) Уэстбрук набрал 33 очка, 19 подборов и 15 передач. Этот трипл-дабл стал для игрока 181-м за карьеру. Для достижения этой отметки ему потребовалось 939 матчей.
? TRIPLE-DOUBLE NUMBER 181 ?— NBA (@NBA) May 9, 2021
Russell Westbrook is now tied with Oscar Robertson for the most triple-doubles in NBA history! pic.twitter.com/Vc1M8bY6Uc
Уэстбрук сравнялся по количеству трипл-даблов за карьеру с Оскаром Робертсоном, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю. Робертсон завершил карьеру в 1974 году.
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