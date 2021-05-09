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Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов в НБА

06:44
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Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Индианы» (133:132 ОТ) Уэстбрук набрал 33 очка, 19 подборов и 15 передач. Этот трипл-дабл стал для игрока 181-м за карьеру. Для достижения этой отметки ему потребовалось 939 матчей.

Уэстбрук сравнялся по количеству трипл-даблов за карьеру с Оскаром Робертсоном, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю. Робертсон завершил карьеру в 1974 году.

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