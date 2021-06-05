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Участие центрового «Филадельфии» Эмбиида в первом матче против «Атланты» под вопросом

11:40
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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сообщил, что участие центрового Джоэла Эмбиида в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Атланты» находится под вопросом.

«Сейчас он проходит восстановительные процедуры. Джоэл хорошо выглядел во время бросковых упражнений. Пока рано говорить, что он точно пропустит первую игру с «Атлантой». Не хочу утверждать ни это, ни обратное. Определимся перед игрой», — цитирует ESPN Риверса.

Эмбиид восстанавливается от надрыва мениска правого колена. В сезоне-2020/21 он набирает в среднем 28,5 очка и 10,6 подбора за игру. 27-летний камерунец является одним из претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.

Первый матч серии «Филадельфия» — «Атланта» состоится в воскресенье, 6 июня. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31567058/sixers-uncertain-joel-embiid-game-1-status-vs-hawks

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