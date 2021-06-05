Участие центрового «Филадельфии» Эмбиида в первом матче против «Атланты» под вопросом
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сообщил, что участие центрового Джоэла Эмбиида в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Атланты» находится под вопросом.
«Сейчас он проходит восстановительные процедуры. Джоэл хорошо выглядел во время бросковых упражнений. Пока рано говорить, что он точно пропустит первую игру с «Атлантой». Не хочу утверждать ни это, ни обратное. Определимся перед игрой», — цитирует ESPN Риверса.
Эмбиид восстанавливается от надрыва мениска правого колена. В сезоне-2020/21 он набирает в среднем 28,5 очка и 10,6 подбора за игру. 27-летний камерунец является одним из претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.
Первый матч серии «Филадельфия» — «Атланта» состоится в воскресенье, 6 июня. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31567058/sixers-uncertain-joel-embiid-game-1-status-vs-hawks
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