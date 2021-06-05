Скоттс покинул пост главного тренера «Портленда»
Американский специалист Терри Скоттс покинул пост главного тренера «Портленда», информирует сайт НБА. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Мы все благодарны Терри за вклад и его девять лет в «Трэйл Блэйзерс», — сказал владелец клуба Джоди Аллен. — Я ценю его непоколебимую преданность игрокам, игре и всему сообществу Портленда. Мы желаем ему всего наилучшего в его начинаниях».
63-летний Стоттс возглавлял «Портленд» девять сезонов с 2012 года. Под его руководством команда одержала 402 победы и потерпела 318 поражений.
В этом сезоне Портленд вылетел в первом раунде плей-офф НБА от «Денвера» (2-4 в серии).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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