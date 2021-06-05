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Скоттс покинул пост главного тренера «Портленда»

09:35
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Американский специалист Терри Скоттс покинул пост главного тренера «Портленда», информирует сайт НБА. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы все благодарны Терри за вклад и его девять лет в «Трэйл Блэйзерс», — сказал владелец клуба Джоди Аллен. — Я ценю его непоколебимую преданность игрокам, игре и всему сообществу Портленда. Мы желаем ему всего наилучшего в его начинаниях».

63-летний Стоттс возглавлял «Портленд» девять сезонов с 2012 года. Под его руководством команда одержала 402 победы и потерпела 318 поражений.

В этом сезоне Портленд вылетел в первом раунде плей-офф НБА от «Денвера» (2-4 в серии).

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