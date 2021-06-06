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Дабл-дабл Дюранта принес «Бруклину» победу над «Милуоки» в первом матче серии плей-офф

6 июня 2021, 05:18
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«Бруклин» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 115:107.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и сделавший 11 подборов. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант набрал 29 очков и сделал 10 подборов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

«Бруклин» — «Милуоки» — 115:107 (30:32, 33:29, 35:23, 17:23)

6 июня.

Счет в серии: 1-0.

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