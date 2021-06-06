Дабл-дабл Дюранта принес «Бруклину» победу над «Милуоки» в первом матче серии плей-офф
«Бруклин» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 115:107.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и сделавший 11 подборов. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант набрал 29 очков и сделал 10 подборов.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
«Бруклин» — «Милуоки» — 115:107 (30:32, 33:29, 35:23, 17:23)
6 июня.
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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