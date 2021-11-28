Турецкий баскетболист «Бостона» поменял свое имя на «Свободу». Теперь его зовут Энес Кантер Фридом
Баскетболист «Бостона» Энес Кантер официально изменил свое имя. В паспорте его теперь зовут Энес Кантер Фридом (Freedom — «свобода» на английском), сообщает журналист Шэмс Чарания.
Ранее Кантер назвал главу Китая Си Цзиньпиня «кровавым диктатором» за ущемление уйгуров и населения Тибета.
Отца баскетболиста Мехмета Кантера приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы. Энес связывал арест отца с тем, что Мехмет критиковал государство и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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