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Турецкий баскетболист «Бостона» поменял свое имя на «Свободу». Теперь его зовут Энес Кантер Фридом

18:18
Энес Кантер. Фото Getty Images
Энес Кантер. Фото Getty Images
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Баскетболист «Бостона» Энес Кантер официально изменил свое имя. В паспорте его теперь зовут Энес Кантер Фридом (Freedom — «свобода» на английском), сообщает журналист Шэмс Чарания.

Ранее Кантер назвал главу Китая Си Цзиньпиня «кровавым диктатором» за ущемление уйгуров и населения Тибета.

Отца баскетболиста Мехмета Кантера приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы. Энес связывал арест отца с тем, что Мехмет критиковал государство и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Иван Шитик все материалы автора
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