Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, набравшим 20000 очков, 10000 ассистов и 5000 подборов
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол установил рекорд НБА по результативности.
36-летний американец стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 20000 очков, а также сделать 10000 ассистов и 5000 подборов.
?? 20k points— Phoenix Suns (@Suns) November 28, 2021
?? 10k assists
?? 5k rebounds
Already the first player in @NBA history with 20,000 points & 10,000 assists, @CP3 notches his 5,000th career rebound ? pic.twitter.com/ClZwG3FGcj
Крис Пол выступает в НБА с 2005 года, он является 11-кратным участником Матча всех звезд лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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