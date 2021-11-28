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Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, набравшим 20000 очков, 10000 ассистов и 5000 подборов

10:42
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол установил рекорд НБА по результативности.

36-летний американец стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 20000 очков, а также сделать 10000 ассистов и 5000 подборов.

Крис Пол выступает в НБА с 2005 года, он является 11-кратным участником Матча всех звезд лиги.

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Иван Торопцев все материалы автора
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