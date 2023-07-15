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Сегодня, 05:43

Трехкратный чемпион НБА Уэйд стал совладельцем женского «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд вошел в состав владельцев женской команды «Чикаго». Теперь инвестиции 41-летнего американца должен одобрить совет управляющих женской НБА.

«Вместо того, чтобы писать в соцсетях и просто приходить на матчи, я хотел выйти на новый уровень. Это отличная возможность стать частью женской НБА», — приводит ESPN слова Уэйда.

«Чикаго» стал чемпионом женской НБА в 2021 году под руководством главного тренера Джеймса Уэйда, который является родственником Дуэйна Уэйда.

НБА
Уэйд Дуэйн
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