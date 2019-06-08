"Торонто" в третий раз обыграл "Голден Стэйт" в финале НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105). "Рэпторз" ведет в серии – 3-1.
Форвард "Торонто" Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
НБА
Финал
Четвертый матч
"Голден Стэйт" – "Торонто" – 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)
Г: Томпсон (28), Карри (27), Луни (10), Грин (10 + 12 передач).
Т: Леонард (36 + 12 подборов), Ибака (20), Сиакам (19).
Счет в серии: 1-3.
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