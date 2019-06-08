"Торонто" в третий раз обыграл "Голден Стэйт" в финале НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105). "Рэпторз" ведет в серии – 3-1.

Форвард "Торонто" Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

НБА

Финал

Четвертый матч

"Голден Стэйт" – "Торонто" – 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

Г: Томпсон (28), Карри (27), Луни (10), Грин (10 + 12 передач).

Т: Леонард (36 + 12 подборов), Ибака (20), Сиакам (19).

Счет в серии: 1-3.

НБА: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков