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Сегодня, 06:52

«Торонто» подпишет контракт с Пелтлем на 80 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Торонто» Якоб Пелтль подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает ESPN, «Рэпторз» договорились с 27-летним австрийцем о четырехлетнем контракте на 80 миллионов долларов.

Австрийский баскетболист в феврале этого года вернулся в «Торонто» в результате обмена на Кема Берча из «Сан-Антонио» и защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

В сезоне-2022/23 Пелтль сыграл 27 матчей за «Торонто», набирая в среднем по 12,9 очка, 9,1 подбора и 2,2 передачи.

баскетбол
НБА
БК Торонто Рэпторз
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