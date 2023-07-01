«Торонто» подпишет контракт с Пелтлем на 80 миллионов долларов

Центровой «Торонто» Якоб Пелтль подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает ESPN, «Рэпторз» договорились с 27-летним австрийцем о четырехлетнем контракте на 80 миллионов долларов.

Австрийский баскетболист в феврале этого года вернулся в «Торонто» в результате обмена на Кема Берча из «Сан-Антонио» и защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

В сезоне-2022/23 Пелтль сыграл 27 матчей за «Торонто», набирая в среднем по 12,9 очка, 9,1 подбора и 2,2 передачи.