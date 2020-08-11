«Торонто» обыграл «Милуоки», «Майами» оказался сильнее «Индианы»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграл «Милуоки» со счетом 114:106 (36:31, 31:22, 21:22, 26:31).

Самым результативным на паркете стал форвард канадцев Крис Буше.

После этого матча «Торонто» с 51 победой в 70 матчах расположился на втором месте в Восточной конференции, «Милуоки» с 55 победами в 71 встрече лидирует на Востоке.

В другом матче «Майами» обыграл «Индиану» со счетом 114:92, команды расположились на 4-й и 5-й строчках на Востоке соответственно.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Торонто» — 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)

«Майами» — «Индиана» — 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21)

11 августа.