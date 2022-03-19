«Лейкерс» победил «Торонто», «Бруклин» обыграл «Портленд»

«Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победил «Торонто» со счетом 128:123.

Форвард Леброн Джеймс набрал 36 очков, разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

У «Торонто» больше всех набрал Скотти Барнса (31 очко).

В другом матче «Бруклин» на домашнем паркете обыграл «Портленд» со счетом 128:123. Форвард Кевин Дюрант набрал 38 очков.

В других встречах дняАтланта обыграла Мемфис (120:105), Кливленд в овертайме победил Денвер (119:116), «Никс» взяли верх над Вашингтоном (100:97), «Майами» переиграл «Оклахому» (120:108), «Индиана» одержала гостевую победу над «Хьюстоном» (121:118), «Нью-Орлеан» разгромил «Сан-Антонио» (124:91), Юта также с крупным счетом победила Клипперс (121:92).

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Мемфис» — 120:105 (34:27, 33:21, 24:24, 29:33)

19 марта. Атланта. «State Farm Arena».

«Бруклин» — «Портленд» — 128:123 (34:33, 28:42, 39:26, 27:22)

19 марта. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Кливленд» — «Денвер» — 119:116 ОТ (31:29, 21:34, 26:24, 29:20, 12:9)

19 марта. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 100:97 (22:28, 32:19, 21:19, 25:31)

19 марта. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Торонто» — «Лейкерс» — 123:128 ОТ (30:33, 25:26, 34:29, 27:28, 7:12)

19 марта. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Майами» — «Оклахома» — 120:108 (27:26, 42:28, 34:25, 17:29)

19 марта. Майами. «FTX Arena».

«Хьюстон» — «Индиана» — 118:121 (32:28, 24:33, 39:22, 23:38)

19 марта. Хьюстон. «Toyota Center».

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 91:124 (10:35, 23:29, 24:31, 34:29)

19 марта. Сан-Антонио. «AT&T Center».