«Бостон» победил «Сакраменто», «Финикс» обыграл «Чикаго»
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 126:97.
Самым результативным стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 32 очка.
«Бостон занимает четвертое место в таблице Восточной конфкеренции. «Сакраменто» — 13-й на Западе.»
В другой встрече «Финикс» на своем паркете обыграл «Чикаго» со счетом 129:102. Больше всех набрал защитник «Санз» Девин Букер (28 очков).
«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции. «Чикаго» занимает пятое место на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Бостон» — 97:126 (26:32, 22:35, 31:25, 18:34)
19 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Финикс» — «Чикаго» — 129:102 (30:27, 31:21, 34:24, 34:30)
19 марта. Финикс. «Footprint Center».
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