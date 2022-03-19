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Сегодня, 07:23

«Бостон» победил «Сакраменто», «Финикс» обыграл «Чикаго»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 126:97.

Самым результативным стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 32 очка.

«Бостон занимает четвертое место в таблице Восточной конфкеренции. «Сакраменто» — 13-й на Западе.»

В другой встрече «Финикс» на своем паркете обыграл «Чикаго» со счетом 129:102. Больше всех набрал защитник «Санз» Девин Букер (28 очков).

«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции. «Чикаго» занимает пятое место на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Бостон» — 97:126 (26:32, 22:35, 31:25, 18:34)

19 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Финикс» — «Чикаго» — 129:102 (30:27, 31:21, 34:24, 34:30)

19 марта. Финикс. «Footprint Center».

БК Бостон Селтикс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
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