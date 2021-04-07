«Лейкерс» переиграли «Торонто», «Майами» проиграли «Мемфису»

«Торонто» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (101:110). В других встречах «Филадельфия» выиграла у «Бостона» (106:96), «Мемфис» обыграл «Майами» (124:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лейкерс» — 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20)

Т: Сиакам (27), Буше (19), Бембри (12).

Л: Хортон-Такер (17), Моррис (15), Колдуэлл-Поуп (13), Марк Газоль (13).

«Бостон» — «Филадельфия» — 96:106 (24:25, 22:34, 24:26, 26:21)

Б: Тейтум (20), Браун (17), Уокер (14), Смарт (14).

Ф: Эмбиид (35), Грин (17), Симмонс (12).

«Майами» — «Мемфис» — 112:124 (34:37, 23:26, 32:33, 23:28)

Май: Батлер (28), Хирро (19), Адебайо (18 + 10 подборов + 10 передач).

Мем: Брукс (28), Валанчюнас (20 + 10 подборов), Андерсон (19).