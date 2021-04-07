«Атланта» выиграла у «Нью-Орлеана», «Индиана» проиграла «Чикаго»
05:02
«Атланта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (123:107). «Хокс» одержали четвертую победу кряду.
В другой встрече «Индиана» проиграла «Чикаго» (97:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Чикаго» — 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)
И: Леверт (20), Самнер (15), Лэмб (15).
Ч: Вучевич (32 + 17 подборов), Лавин (19), Маркканен (15).
«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)
А: Янг (30 + 12 передач), Богданович (21), Хертер (17).
Н: Уильямсон (34), Бледсоу (14), Болл (12 + 11 передач).
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