Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Атланта» выиграла у «Нью-Орлеана», «Индиана» проиграла «Чикаго»

05:02
Теги:

«Атланта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (123:107). «Хокс» одержали четвертую победу кряду.

В другой встрече «Индиана» проиграла «Чикаго» (97:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Чикаго» — 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)

И: Леверт (20), Самнер (15), Лэмб (15).

Ч: Вучевич (32 + 17 подборов), Лавин (19), Маркканен (15).

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)

А: Янг (30 + 12 передач), Богданович (21), Хертер (17).

Н: Уильямсон (34), Бледсоу (14), Болл (12 + 11 передач).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд