«Денвер» обыграл «Детройт» и продлил серию побед до шести матчей подряд

«Денвер» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:119.

«Наггетс» продлили серию побед до шести матчей подряд. «Денвер» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Детройт» идет на последней, 15-й строчке в таблице Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Детройт» — 134:119 (29:32, 37:24, 33:30, 25:33)

Ден: Йокич (27 + 11 передач), Портер (25), Бартон (24)

Дет: Грант (29), Бэй (25), Джексон (11)