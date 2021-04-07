«Денвер» обыграл «Детройт» и продлил серию побед до шести матчей подряд
06:15
«Денвер» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:119.
«Наггетс» продлили серию побед до шести матчей подряд. «Денвер» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Детройт» идет на последней, 15-й строчке в таблице Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Детройт» — 134:119 (29:32, 37:24, 33:30, 25:33)
Ден: Йокич (27 + 11 передач), Портер (25), Бартон (24)
Дет: Грант (29), Бэй (25), Джексон (11)
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Зачет
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