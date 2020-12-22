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«Торонто» и Ануноби договорились о контракте на 72 миллиона долларов

10:00
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«Торонто» и форвард О Джи Ануноби договорились о продлении контракта на 4 года и 72 миллиона долларов. В сделку включена опция игрока на сезон-2024/25, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Рэпторз» выбрали Ануноби на драфте-2017 под общим 23-м номером. В 2019 году форвард стал чемпионом НБА в составе канадской команды.

В минувшем сезоне Ануноби набирал 10,6 очка, 5,3 подбора, 1,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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