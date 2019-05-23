Тимофей Мозгов: "Выход "Орландо" в плей-офф не стал для меня сюрпризом"

Российский центровой "Орландо" Тимофей Мозгов​ в интервью клубной пресс-службе "Химок" признался, что не был удивлен выходу своей команды в плей-офф НБА.

– Выход "Орландо" в плей-офф НБА для многих стал сюрпризом…

– Но не для меня. Я еще летом, до первых матчей – даже до первых предсезонных – говорил, что "Мэджик" по силам пробиться в плей-офф. Тогда, конечно, все смеялись. Но ведь у нас действительно сильный состав. Есть ребята высокого уровня, которые голодны до побед. Которые способны "зарешать" в концовках, показать результат. Так в итоге и вышло. Сезон был неровный. Мы здорово начали, потом был небольшой провал. Но именно на финишной прямой опять выдали победную серию, пробились в плей-офф, и дали бой "Торонто".