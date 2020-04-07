Тейтум пожертвовал 500 тысяч евро продовольственным организациям

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум выложил новый пост в своем Instagram. Он рассказал о пожертвовании продовольственным организациям. Сезон в НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

— Хочу помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, в связи с чем принял решение пожертвовать по 250 тысяч долларов благотворительным продовольственным организациям, работающим в Бостоне и Сент-Луисе, — написал форвард. — Обращаюсь к семье, друзьям, партнерам по команде и болельщикам с призывом сделать пожертвования в продовольственные организации. Особенную благодарность хочу выразить работникам служб жизнеобеспечения и волонтерам, которые работают круглосуточно для поддержания безопасности.

Сент-Луис — родной город баскетболиста. По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.