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Сегодня, 07:50

Тайрик Эванс, отбывший дисквалификацию за наркотики, может стать игроком «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник Тайрик Эванс подпишет контракт с клубом G-лиги «Висконсин Херд», который является фарм-командой «Милуоки».

По информации The Athletic, этот шаг может стать первым шагом на пути к возвращению Эванса в НБА. В феврале 32-летний игрок приезжал в «Бакс» на просмотр.

Напомним, лучший новичок НБА 2010 года Тайрик Эванс в 2019 году был дисквалифицирован на два года за нарушение условий антинаркотической программы.

В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Индиану». В среднем за игру он набирал 10,2 очка, делал 2,9 подбора и 2,4 передачи.

БК Милуоки Бакс
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