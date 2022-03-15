Тайрик Эванс, отбывший дисквалификацию за наркотики, может стать игроком «Милуоки»

Атакующий защитник Тайрик Эванс подпишет контракт с клубом G-лиги «Висконсин Херд», который является фарм-командой «Милуоки».

По информации The Athletic, этот шаг может стать первым шагом на пути к возвращению Эванса в НБА. В феврале 32-летний игрок приезжал в «Бакс» на просмотр.

Напомним, лучший новичок НБА 2010 года Тайрик Эванс в 2019 году был дисквалифицирован на два года за нарушение условий антинаркотической программы.

В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Индиану». В среднем за игру он набирал 10,2 очка, делал 2,9 подбора и 2,4 передачи.