«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Торонто». Леброн набрал 30 очков

«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Торонто»

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«Лейкерс» проиграли «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 103:114. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков.

В другой встрече «Милуоки» на выезде переиграл «Юту» — 117:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 111:117 (39:37, 20:31, 34:21, 18:28)

Ю: Конли (29), Митчелл (29), Гобер (18 + 14 подборов).

М: Я. Адетокунбо (30 + 15 подборов), Холидэй (29), Миддлтон (23).

«Лейкерс» — «Торонто» — 103:114 (12:33, 28:25, 31:33, 32:23)

Л: Джеймс (30), Хортон-Такер (20), Уэстбрук (14), Энтони (14).

Т: Трент (28), Сиакам (27 + 11 подборов), Барнс (21).