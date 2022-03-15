Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:28

«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Сакраменто» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Голден Стэйт» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:112. В другой встрече «Сакраменто» обыграл «Чикаго» — 112:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28)

Г: Карри (47), Томпсон (20), Пул (20), Куминга (12).

В: Порзингис (25), Колдуэлл-Поуп (19), Авдия (13), Хатимура (12).

«Сакраменто» — «Чикаго» — 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)

С: Фокс (34), Сабонис (22), ДМитчелл (16), ивинченцо (15).

Ч: Лавин (27), Вучевич (23 + 10 подборов), Дерозан (21).

БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
БК Чикаго Буллз
0

Читайте также

Азаренко проиграла Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
В США показали Родченкова после пластической операции
Вредно ли пить минеральную воду каждый день? Что говорят врачи
Кубок РПЛ или воссоздание Кубка Содружества. Что поможет нашему чемпионату, если не будет еврокубков
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таунс установил рекорд «Миннесоты»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости