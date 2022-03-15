«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Сакраменто» переиграл «Чикаго»

«Голден Стэйт» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:112. В другой встрече «Сакраменто» обыграл «Чикаго» — 112:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28)

Г: Карри (47), Томпсон (20), Пул (20), Куминга (12).

В: Порзингис (25), Колдуэлл-Поуп (19), Авдия (13), Хатимура (12).

«Сакраменто» — «Чикаго» — 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)

С: Фокс (34), Сабонис (22), ДМитчелл (16), ивинченцо (15).

Ч: Лавин (27), Вучевич (23 + 10 подборов), Дерозан (21).