Таунс установил рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:139. Центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс набрал 60 очков и сделал 17 подборов.

Как сообщает пресс-служба клуба, Таунс установил рекорд клуба по количеству набранных очков в одной встрече. Он превзошел собственный результат — 56 очков, которые он набрал в 2018 году в победном матче с «Атлантой».

Также он стал игроком, набравшим наибольшее количество очков в одном матче НБА в этом сезоне.