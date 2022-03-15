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Сегодня, 06:58

Таунс установил рекорд «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:139. Центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс набрал 60 очков и сделал 17 подборов.

Как сообщает пресс-служба клуба, Таунс установил рекорд клуба по количеству набранных очков в одной встрече. Он превзошел собственный результат — 56 очков, которые он набрал в 2018 году в победном матче с «Атлантой».

Также он стал игроком, набравшим наибольшее количество очков в одном матче НБА в этом сезоне.

БК Миннесота Тимбервулвз
Карл-Энтони Таунс
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