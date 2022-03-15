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«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио». Таунс набрал 60 очков

«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 марта. «Сан-Антонио» — «Миннесота» — 139:149. Карл-Энтони Таунс.
Фото Twitter

«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:139. «Тимбервулвз» одержали вторую победу подряд. «Сперс» потерпели второе поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, набравший 60 очков и сделавший 17 подборов. Он установил рекорд клуба.

«Миннесота» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сан-Антонио» — на 12-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 139:149 (32:40, 41:35, 33:46, 33:28)

С: Джонсон (34), Мюррэй (30 + 12 передач), Уокер (22), Пелтль (21).

М: Таунс (60 + 17 подборов), Беверли (20 ), Расселл (19).

БК Миннесота Тимбервулвз
Сан-Антонио Спёрс
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