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Сын Шакила О'Нила сделал татуировку в память о Кобе Брайанте и его дочери

21:23
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Шариф О'Нил, сын известного баскетболиста Шакила О'Нила, сделал татуировки в честь трагически погибших легенды «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.

Коби Брайанту на момент крушения его вертолета был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

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