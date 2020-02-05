Сын Шакила О'Нила сделал татуировку в память о Кобе Брайанте и его дочери

Шариф О'Нил, сын известного баскетболиста Шакила О'Нила, сделал татуировки в честь трагически погибших легенды «Лейкерс» Коби Брайанте и его дочери Джанны.

Коби Брайанту на момент крушения его вертолета был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».