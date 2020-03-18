Стриптиз-клуб в Хьюстоне «вывел из обращения» номер Хардена

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден оставил в одном из местных стриптиз-клубов большую сумму денег. За это заведение решило навсегда повесить майку с 13-м номером, сообщает Basketballnetwork.

В конце 2019 года один из болельщиков провел любопытное исследование. Он пришел к выводу, что в городах с самым высоким рейтингом стриптиз-клубов статистика Хардена ухудшается. Отмечается, что лучшее выступление Хардена пришлось на матч в Торонто, где худшие клубы. Худший матч состоялся в Майами, где лучшие заведения.