Главный тренер «Бруклина» пообещал, что Харден в ближайшее время выйдет на пик формы
Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш пообещал, что защитник команды Джеймс Харден в ближайшее время выйдет на пик формы.
«Джеймс — потрясающий игрок, — приводит слова Нэша журналист Адам Загория в Twitter. — Мы по-прежнему верим в него. В ближайшие недели Харден выйдет на пик формы».
В четырех играх нового сезона НБА Харден в среднем за игру набирает 17,3 очка, делает 7 подборов и 8,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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