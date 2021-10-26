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Главный тренер «Бруклина» пообещал, что Харден в ближайшее время выйдет на пик формы

15:50
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Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш пообещал, что защитник команды Джеймс Харден в ближайшее время выйдет на пик формы.

«Джеймс — потрясающий игрок, — приводит слова Нэша журналист Адам Загория в Twitter. — Мы по-прежнему верим в него. В ближайшие недели Харден выйдет на пик формы».

В четырех играх нового сезона НБА Харден в среднем за игру набирает 17,3 очка, делает 7 подборов и 8,3 передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AdamZagoria/status/1452754804200124420

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