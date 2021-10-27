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«Филадельфия» проиграла «Нью-Йорку» несмотря на 23 очка Харриса

04:52
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«Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)

Н: Уокер (19), Фурнье (18), Рэндл (16 + 11 подборов).

Ф: Харрис (23), Эмбиид (14), Ньянг (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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