«Филадельфия» проиграла «Нью-Йорку» несмотря на 23 очка Харриса
«Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 23 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)
Н: Уокер (19), Фурнье (18), Рэндл (16 + 11 подборов).
Ф: Харрис (23), Эмбиид (14), Ньянг (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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