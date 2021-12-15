Яннис Адетокунбо попал в коронавирусный протокол НБА и пропустит матч с «Индианой»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо попал в протокол НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чараниа в своем Twitter. Он пропустит матч регулярного чемпионата против «Индианы» в четверг.
Bucks' Giannis Antetokounmpo has entered health and safety protcols and is out vs. Indiana on Wednesday.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2021
Матч «Милуоки» — «Индиана» состоится 16 декабря. Начало в 03.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю