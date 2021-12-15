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Яннис Адетокунбо попал в коронавирусный протокол НБА и пропустит матч с «Индианой»

04:26
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо попал в протокол НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чараниа в своем Twitter. Он пропустит матч регулярного чемпионата против «Индианы» в четверг.

Матч «Милуоки» — «Индиана» состоится 16 декабря. Начало в 03.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное