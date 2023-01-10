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Сегодня, 06:49

Стефен Карри может вернуться на паркет в завтрашнем матче «Голден Стэйт» с «Финиксом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри близок к восстановлению от травмы левого плеча, сообщает ESPN.

Ожидается, что 34-летний американец может принять участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикса», который состоится в среду, 11 января.

Карри не выходил на площадку с 14 декабря, баскетболист пропустил 11 матчей. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 играх, он набирает в среднем 30 очков, а также делая 6,6 подбора и 6,8 передачи за встречу.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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