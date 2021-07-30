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Состоялся первый раунд драфта НБА 2021 года: «Детройт» взял Каннингема, «Хьюстон» — Грина, «Кливленд» — Мобли

06:41
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В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» проходит 75-я в истории церемония драфта НБА. Завершился первай раунд церемонии.

Первым выбирал «Детройт», который взял себе 19-летнего разыгрывающего защитника Кэйда Каннингема университета Оклахома Стэйт. Вторым «Хьюстон» выбрал 19-летнего атакующего защитника Джейлена Грина из G-лиги. Третьим «Кливленд» взял 20-летнего центрового Эвана Мобли из университета Южной Калифорнии.

Драфт НБА-2021

Первый раунд

1. «Детройт» — Кэйд Каннингем (Оклахома Стэйт).

2. «Хьюстон» — Джейлен Грин (G-лига).

3. «Кливленд» — Эван Мобли (Университет Южной Калифорнии).

4. «Торонто» — Скотти Барнс (Флорида Стэйт).

5. «Орландо» — Джейлен Саггс (Гонзага).

6. «Оклахома-Сити» — Джош Гидди («Аделаида», Австралия).

7. «Голден Стэйт» — Джонатан Каминга (G-лига).

8. «Орландо» — Франц Вагнер (Мичиган).

9. «Сакраменто» — Дэвион Митчелл (Бэйлор).

10. «Мемфис» — Заир Уильямс (Стэнфорд).

11. «Шарлотт» — Джеймс Букнайт (университет Коннектикута).

12. «Сан-Антонио» — Джош Примо (Алабама).

13. «Индиана» — Крис Дуарте (Орегон).

14. «Голден Стэйт» — Мозес Муди (Арканзас).

15. «Вашингтон» — Кори Кисперт (Гонзага).

16. «Хьюстон» — Алперен Шенгюн («Бешикташ», Турция).

17. «Новый Орлеан» — Трей Мерфи (Вирджиния).

18. «Оклахома-Сити» — Тре Мэнн (Флорида).

19. «Шарлотт» — Кай Джонс (Техас).

20. «Атланта» — Джейлен Джонсон (Дьюк).

21. «Клипперс» — Кеон Джонсон (Теннесси).

22. «Индиана» — Айзейя Джексон (Кентукки).

23. «Хьюстон» — Усман Гаруба («Реал», Испания).

24. «Хьюстон» — Джош Кристофер (Аризона).

25. «Нью-Йорк» — Квентин Граймс (Хьюстон).

26. «Денвер» — Нах'Шон Хайлэнд (Вирджиния Коммонвелт).

27. «Бруклин» — Кэмерон Томас (Луизиана Стэйт).

28. «Филадельфия» — Джейден Спрингер (Теннесси).

29. «Бруклин» — Дэй'Рон Шарп (Северная Каролина).

30. «Мемфис» — Санти Альдама (Лойола).

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Евгений Козинов все материалы автора

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