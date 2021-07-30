Состоялся первый раунд драфта НБА 2021 года: «Детройт» взял Каннингема, «Хьюстон» — Грина, «Кливленд» — Мобли
В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» проходит 75-я в истории церемония драфта НБА. Завершился первай раунд церемонии.
Первым выбирал «Детройт», который взял себе 19-летнего разыгрывающего защитника Кэйда Каннингема университета Оклахома Стэйт. Вторым «Хьюстон» выбрал 19-летнего атакующего защитника Джейлена Грина из G-лиги. Третьим «Кливленд» взял 20-летнего центрового Эвана Мобли из университета Южной Калифорнии.
Драфт НБА-2021
Первый раунд
1. «Детройт» — Кэйд Каннингем (Оклахома Стэйт).
2. «Хьюстон» — Джейлен Грин (G-лига).
3. «Кливленд» — Эван Мобли (Университет Южной Калифорнии).
4. «Торонто» — Скотти Барнс (Флорида Стэйт).
5. «Орландо» — Джейлен Саггс (Гонзага).
6. «Оклахома-Сити» — Джош Гидди («Аделаида», Австралия).
7. «Голден Стэйт» — Джонатан Каминга (G-лига).
8. «Орландо» — Франц Вагнер (Мичиган).
9. «Сакраменто» — Дэвион Митчелл (Бэйлор).
10. «Мемфис» — Заир Уильямс (Стэнфорд).
11. «Шарлотт» — Джеймс Букнайт (университет Коннектикута).
12. «Сан-Антонио» — Джош Примо (Алабама).
13. «Индиана» — Крис Дуарте (Орегон).
14. «Голден Стэйт» — Мозес Муди (Арканзас).
15. «Вашингтон» — Кори Кисперт (Гонзага).
16. «Хьюстон» — Алперен Шенгюн («Бешикташ», Турция).
17. «Новый Орлеан» — Трей Мерфи (Вирджиния).
18. «Оклахома-Сити» — Тре Мэнн (Флорида).
19. «Шарлотт» — Кай Джонс (Техас).
20. «Атланта» — Джейлен Джонсон (Дьюк).
21. «Клипперс» — Кеон Джонсон (Теннесси).
22. «Индиана» — Айзейя Джексон (Кентукки).
23. «Хьюстон» — Усман Гаруба («Реал», Испания).
24. «Хьюстон» — Джош Кристофер (Аризона).
25. «Нью-Йорк» — Квентин Граймс (Хьюстон).
26. «Денвер» — Нах'Шон Хайлэнд (Вирджиния Коммонвелт).
27. «Бруклин» — Кэмерон Томас (Луизиана Стэйт).
28. «Филадельфия» — Джейден Спрингер (Теннесси).
29. «Бруклин» — Дэй'Рон Шарп (Северная Каролина).
30. «Мемфис» — Санти Альдама (Лойола).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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