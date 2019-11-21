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Симмонс реализовал первый трехочковый бросок в карьере

17:37
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Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Бен Симмонс в матче регулярного чемпионата с «Никс» (109:104) отметился первым точным попаданием из-за дуги в профессиональной карьере. До этого у него было 17 нереализованных бросков. Также он забил подобным образом в одной из предсезонных игр.

В межсезонье австралиец заключил максимальный пятилетний контракт на 170 миллионов долларов. Симмонс известен тем, что практически все очки набирает в «краске». Его часто критикуют за отсутствие броска.

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