Си Джей Макколлум: «Около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты»

Разыгрывающий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум считает, что около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса.

— Многие игроки сейчас испытывают проблемы, особенно те, кто на минимальных контрактах. Я бы сказал, что около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты, — сказал Макколлум.