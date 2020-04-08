Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Си Джей Макколлум: «Около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты»

04:42

Разыгрывающий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум считает, что около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса.

— Многие игроки сейчас испытывают проблемы, особенно те, кто на минимальных контрактах. Я бы сказал, что около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты, — сказал Макколлум.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир