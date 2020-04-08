Си Джей Макколлум: «Около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты»
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Разыгрывающий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум считает, что около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса.
— Многие игроки сейчас испытывают проблемы, особенно те, кто на минимальных контрактах. Я бы сказал, что около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты, — сказал Макколлум.
Thoughts? pic.twitter.com/7jozWzv7mu— Jay Williams (@RealJayWilliams) April 6, 2020