Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум объяснил свои слова о том, что некоторые игроки НБА «живут от зарплаты до зарплаты» в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим высказыванием многие раскритиковали игрока.

— Я не пытался сказать, что нас нужно жалеть, — сказал в эфире NBC Sports Макколлум. — Мы зарабатываем миллионы долларов. Не говорю, что проблемы у меня, но многие баскетболисты, например, те, кто проводит первые годы в НБА, еще не могут разобраться с определенными финансовыми вопросами. Они уже наняли финансовых помощников или собираются это сделать, пытаются правильно распорядиться бюджетом. Неважно, есть у вас деньги или нет, экономический кризис не может пройти бесследно и не сказаться на вас или ваших близких.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.