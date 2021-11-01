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«Шарлотт» на своей площадке победил «Портленд»

04:16
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«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 125:113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хорнетс» Ламело Болл, набравший 27 очков.

После этого матча «Шарлотт» с пятью победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Портленд» с тремя победами — на шестой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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