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Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт»

04:51
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 117:91.

Самым результативным на паркете стал защитник «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 23 очка. У его партнера Джо Хардена 18 очков, 10 подборов и 12 передач.

После этого матча «Бруклин» с 4 победами занимает восьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с одной победой — на 13-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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