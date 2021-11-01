«Даллас» одержал победу в матче с «Сакраменто»
«Даллас» победил «Сакраменто» (105:99) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич — 23 очка, восемь подборов и 10 результативных передач. У гостей 22 очка и 13 подборов в активе Ришона Холмса.
«Даллас» занимает четвертое место на Западе. У «Сакраменто» восьмая позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сакраменто» — 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)
31 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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