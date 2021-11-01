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«Даллас» одержал победу в матче с «Сакраменто»

00:55
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«Даллас» победил «Сакраменто» (105:99) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич — 23 очка, восемь подборов и 10 результативных передач. У гостей 22 очка и 13 подборов в активе Ришона Холмса.

«Даллас» занимает четвертое место на Западе. У «Сакраменто» восьмая позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сакраменто» — 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)

31 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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