«Шарлотт» обыграл «Оклахому», «Лейкерс» выиграли у «Орландо»

«Шарлотт» переиграл «Оклахому» (121:98) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Орландо» проиграл «Лейкерс» (105:116), «Клипперс» обыграл «Филадельфию» (102:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Оклахома-Сити» — 121:98 (37:20, 32:32, 24:23, 28:23)

Ш: Розир (24), Бриджес (22 + 14 подборов), Вашингтон (20).

О: Гилджес-Александер (29), Гидди (21), Робинсон-Эрл (12 + 11 подборов).

«Орландо» — «Лейкерс» — 105:116 (27:24, 35:30, 16:31, 27:31)

О: Саггс (22), Картер (19), Ф. Вагнер (15), Харрис (13).

Л: Джеймс (29), Энтони (23), Уэстбрук (18 + 11 подборов).

«Филадельфия» — «Клипперс» — 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32)

Ф: Эмбиид (40 + 13 подборов), Харрис (20), Макси (19).

К: Джексон (19), Батюм (15), Коффи (12), Моррис (12), Зубац (12 + 10 подборов).