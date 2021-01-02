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«Шарлотт» уступил «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Бийомбо

05:24
2 января. «Шарлотт» — «Мемфис» — 93:108. Фото Twitter
2 января. «Шарлотт» — «Мемфис» — 93:108. Фото Twitter
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«Мемфис» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (108:93). Центровой «Хорнетс» Бисмак Бийомбо оформил дабл-дабл.

В других встречах «Детройт» переиграл «Бостон» (96:93), «Даллас» одолел «Майами» (93:83).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)

Д: Грант (24), Бей (17), Роуз (17).

Б: Тейтум (28), Браун (25), Смарт (13).

«Шарлотт» — «Мемфис» — 93:108 (19:23, 28:30, 20:30, 26:25)

Ш: Бийомбо (16 + 12 подборов), Болл (15), Хэйворд (14), Мартин (14).

М: Брукс (21), Андерсон (18 + 11 подборов), Кларк (15).

«Даллас» — «Майами» — 93:83 (20:16, 26:15, 27:22, 20:30)

Д: Дончич (27 + 15 подборов), Хардуэй (18), Финни-Смит (12).

М: Адебайо (19 + 11 подборов), Брэдли (15), Хирро (11).

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