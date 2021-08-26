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Шакил О'Нил согласен, что является четвертым центровым в истории НБА

02:41

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил согласился с рейтингом лучших центровых за всю историю лиги, составленном журналистами. Его поставили на четвертую строчку.

Возглавил рейтинг Карим Абдул-Джаббар, вторым стал Уилт Чемберлен, а замкнул тройку Билл Расселл.

«Я согласен», — написал 49-летний О'Нил в Instagram.

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Евгений Козинов все материалы автора

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